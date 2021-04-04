Останки человеческого тела выловили в реке в Палодарской области

Человеческую челюсть нашла жительница Аксу во время семейного отдыха на берегу Иртыша, сообщает zakon.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

По словам женщины, ее семья вместе с друзьями выехала на теплое течение в районе поселка ГРЭС, где обычно любят рыбачить на Иртыше.

Была хорошая, теплая погода и мы с нашими друзьями решили выехать на природу. Это совсем недалеко от города, там по правой стороне пляж, а слева - мы обычно рыбачим. Было около трех часов дня, я закинула спиннинг с блесной, и что-то зацепилось. Думала, что это бревно или палка. Начала тянуть и пошла по берегу, и стало немного легче. Потом, когда увидела, - испугалась. Все испытали шок, потому, что это была челюсть человека, - рассказала Ольга Чиндина о своей находке.

Жительница сразу позвонила в полицию. На место прибыл участковый, оперативно-следственная группа и представители ЧС. По словам Ольги, они осмотрели местность, а завтра должны подключить водолазов.

По снимкам сложно сразу определить происхождение кости. Не исключено, что она выпала из древнего захоронения в результате обрыва берега реки. Такое в регионе происходит нередко, особенно весной. В области около15 погребений, расположенных вдоль берега Иртыша. Мы готовы выехать на место и дать более точное определение, - пояснил директор Margulan centre, известный археолог Тимур Смагулов.