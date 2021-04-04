Доставщики еды организовали траурное шествие по Алматы

В воскресенье 4 апреля курьеры Алматы, доставляющие еду, устроили пробег по улицам города, сообщает zakon.kz.

Траурное шествие на мопедах устроили в память о коллеге, который скончался в больнице после ДТП в конце марта.

Видео появилось в Instagram-паблике kris.p.online.

ДТП произошло 28 марта на пересечении улицы Байтурсынова и проспекта Абая. Курьер на мопеде следовал по проспекту Абая и на регулируемом перекрестке с улицей Байтурсынова выехал на запрещающий сигнал светофора, где столкнулся с автомобилем марки Toyota RAV4.