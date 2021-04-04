Эпидемиолог: В США началась четвертая волна COVID-19

США столкнулись с четвертой волной коронавируса, считает профессор Университета Миннесоты, эпидемиолог Майкл Остерхолм, сообщает zakon.kz.

Fox News приводит его слова о том, что единственным позитивным моментом в ситуации с пандемией является то, что созданные ранее вакцины действуют против новых штаммов коронавируса, в том числе "британского".

Остерхолм подчеркнул, что "в некотором смысле мы находимся почти в новой пандемии".

США находятся на первом месте в мире по распространению коронавируса: заразились 30 681 592 человека, умерли 554 813 пациента. 3 апреля подтвердились 62 тысячи новых заражений.

Ранее в США за сутки сделали больше четырех миллионов прививок от коронавируса, что стало рекордом. Также директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявлял, что США не нуждаются в вакцине AstraZeneca.