Нокаутировал за 70 секунд: Стал известен гонорар Турсынбая Кулахмета за бой с венесуэльцем

Казахстанский эксперт Айдар Махметов рассказал, сколько заработал Турсынбай Кулахмет (3-0, 2 КО) за бой с венесуэльцем Эбером Рондоном (20-1, 13 КО), сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

Гонорар казахстанского боксера Турсынбая Кулахмета за свой третий бой на профи-ринге составил 210 000 долларов. Неплохой заработок за 70 секунд! — написал Махметов в своем телеграм-канале MakhmetovSport.

Напомним, Турсынбай Кулахмет нокаутировал Эбера Рондона в первом раунде — всего за 70 секунд. Эта победа позволила 27-летнему казахстанцу успешно защитить пояс чемпиона в первом среднем весе по версии WBC International.



