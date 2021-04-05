В самых популярных Android-приложениях нашли тысячи уязвимостей

В 60% самых скачиваемых Android-приложений имеется как минимум одна уязвимость, сообщает zakon.kz со ссылкой на Известия.

По данным компании Synopsys, в среднем же в каждой такой программе насчитывается 39 проблем с информационной безопасностью. Всего компания обнаружила 3137 уникальных уязвимостей. Все они потенциально могут спровоцировать утечку конфиденциальных данных.

Уязвимости появляются в приложениях из-за использования разработчиками фрагментов открытого исходного кода, которые написаны давно, но продолжают использоваться в первоначальном виде по сей день.

Руководитель группы исследований безопасности мобильных приложений Positive Technologies Николай Анисеня пояснил, что разработчики нередко используют открытый исходный код, поскольку он позволяет компаниям экономить время и деньги, а также избежать ошибок при программировании.

Иногда уязвимости не вылавливаются в старых кодах осознанно, поскольку проверка является дорогой процедурой, которую может себе позволить не каждая компания-разработчик.