Девушка познакомилась с таксистом и лишилась двух iPhone

Подозреваемого в крупной краже 28-летнего таксиста задержали в Нур-Султане, передает zakon.kz.

Жительница столицы обратилась в полицию и рассказала, что познакомилась с мужчиной недавно, когда воспользовалась услугами такси. Между ними завязались романтические отношения.

Во время одного из свиданий молодой человек, находясь в квартире потерпевшей, совершил кражу трех мобильных телефонов. Добычей таксиста стали два iPhone 12 и Samsung Galaxy А21 на общую сумму 1 млн 879 тысяч тенге. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Задержанный дал признательные показания, вещественные доказательства изъяты и возвращены владелице, - сообщили в ДП Нур-Султана.

Проводится проверка причастности к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы.

Полицейские рекомендовали не оставлять ценные вещи без присмотра и не доверять малознакомым людям.