ПРАВМЕДИА: о промежуточных итогах реформы ЖКХ

Дамы и господа!

7 апреля 2021 года в 11:00 часов (по времени г.Нур-Султан) приглашаем вас принять участие в прямом эфире ПРАВМЕДИА "Промежуточные итоги жилищной реформы".

Будем говорить о том, как проходит жилищная реформа в Казахстане? Что уже сделано для модернизации управления ЖКХ, а что еще предстоит сделать?

Вы узнаете:

Как осуществляется образовательная деятельность в сфере жилищных отношений;

Какие имеются проблемы выбора новых форм управления в виде ОСИ и ПТ;

О предлагаемых поправках в жилищное законодательство;

Что нас ждет в перспективе развития сервисной деятельности.

Ведущий: Аркадий Рубцов, юрист, эксперт в сфере ЖКХ, совладелец интернет-портала "Бюллетень собственника и предпринимателя ЖКХ".

Принимаем ваши вопросы по теме. Ответ прозвучит в прямом эфире.

Участие бесплатное по предварительной регистрации.