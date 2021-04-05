ПРАВМЕДИА: о промежуточных итогах реформы ЖКХ

Дамы и господа!
7 апреля 2021 года в 11:00 часов (по времени г.Нур-Султан) приглашаем вас принять участие в прямом эфире ПРАВМЕДИА "Промежуточные итоги жилищной реформы".
Будем говорить о том, как проходит жилищная реформа в Казахстане? Что уже сделано для модернизации управления ЖКХ, а что еще предстоит сделать?
Вы узнаете:
Ведущий: Аркадий Рубцов, юрист, эксперт в сфере ЖКХ, совладелец интернет-портала "Бюллетень собственника и предпринимателя ЖКХ".
Принимаем ваши вопросы по теме. Ответ прозвучит в прямом эфире.
Участие бесплатное по предварительной регистрации.
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