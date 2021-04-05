В Казахстане докторанты смогут защищаться без написания диссертации

В Казахстане на днях были приняты поправки в НПА по работе диссертационных советов. Об этом сообщил министр науки и образования Асхат Аймагамбетов, передает zakon.kz.

Так, по его словам, формирование составов диссертационных советов теперь будет проводиться с учетом международного опыта.

Половина из его членов будет назначаться временно в зависимости от темы рассматриваемого исследования конкретного докторанта.

По итогам защиты диссертационный совет сможет принять один из четырех вариантов решения: (1) присудить степень PhD, (2) не присудить степень PhD, (3) отправить диссертацию на повторную защиту или (4) на доработку (до этого было только два варианта решения). При этом в голосовании будут принимать участие и официальные рецензенты, - написал министр на своей странице в Facebook.

Он также отметил, что в прошлом году количество публикаций докторантов было сокращено с 7 до 4, а также предложена альтернатива – при публикации статей в высокорейтинговых журналах достаточно одной или двух статей для выхода на защиту, то есть главное не количество, а качество публикаций.

Кроме того, защита стала возможной без написания диссертационнойработы – при наличии публикаций в очень сильных изданиях, одного обзора и двух статей в журналах Q1-Q2 WoS, в которых докторант является первым автором или автором для корреспонденции, - сообщил Асхат Аймагамбетов.

По его словам, данное нововведение позволяет существенно расширить спектр возможных стратегий проведения исследований без ущерба, наносимого на качество научных результатов.

Такая возможность уже давно существует во многих зарубежных вузах. Но это решение выступает как дополнительная опция. Докторант при желании, как и прежде, может выбрать привычный вариант с написанием и защитой диссертации, - пояснил глава МОН.

Защита будет проходить в прямом эфире с трансляцией в сети Интернет. Процедура защиты станет полностью открытой и прозрачной.

Здесь я призываю научное и академическое сообщество принять активное участие в этом процессе, знакомиться с научными исследованиями, близкими к своей специальности, давать свои отзывы на работы докторантов, - написал министр.

Кроме того, докторант будет проходить обсуждение на расширенном заседании кафедры при полностью готовой диссертации один раз. Основное обсуждение будет вестись на защите. Это повысит качество защит и ответственность диссертационных советов.

Уже третий год вузы с особым статусом самостоятельны в присуждении степени PhD и выдают дипломы собственного образца. Для повышения статуса своего диплома национальным вузам предоставлено право устанавливать более высокие требования к публикациям докторантов. Кроме того, нами предоставлена возможность проведения защит в онлайн- формате. Теперь это уже мировая практика. Напомню, что в период пандемии первыми осуществили перевод докторских защит на онлайн- формат Калифорнийский университет Беркли, Оксфорд, Кембридж, Гарвард, Национальный университет Сингапура и другие, - отметил глава МОН.

Он также напомнил, что в прошлом году в нормативных документах были закреплены основные принципы академической честности в вузах.

Кроме того, после ужесточения требований к публикациям отечественные научные журналы начали качественную "перезагрузку" своего контента и его технического сопровождения.

Несмотря на то, что решение было принято еще в апреле прошлого года, новые требования к журналам вступили в силу с 1 января 2021 года. Это было сделано намеренно, с тем, чтобы издательства успели адаптировать свои журналы к новым качественным требованиям.

В новый Перечень изданий КОКСОН уже вошел 31 журнал, и планируется его дальнейшее расширение.