Установлена минимальная цена на водку в Казахстане 

5 апреля 2021, 12:05
Фото: freepik.com

Установлена минимальная розничная цена на водку и крепкие ликероводочные изделия в Казахстане. Об этом сообщили в Комитете госдохов, передает zakon.kz.

Правительством Республики Казахстан принято постановление от 31 марта 2021 года № 187 "Об установлении минимальных розничных цен на водки и водки особые, крепкие ликероводочные изделия", согласно которому установлена минимальная розничная цена на водку и крепкие ликероводочные изделия в размере 1 980 тенге за литр.

Постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.


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