Школьники смогут узнать результаты ЕНТ сразу после завершения тестирования

В Министерстве образования и науки рассказали о новшествах проведения Единого национального тестирования, передает корреспондент zakon.kz.

Одно из преимуществ в том, что результат ЕНТ будет доступен сразу после завершения процедуры тестирования, а не в конце дня, как это было раньше, - сообщил директор Департамента высшего и послевузовского образования МОН Адлет Тойбаев на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

Если тестируемый будет не согласен с результатом, то на месте сможет подать апелляцию в течение 30 минут.

Напомним, в этом году школьники будут сдавать ЕНТ по-новому. Тестирование будет проходить электронно, каждый сможет выбрать дату и место сдачи экзамена.

Подробнее о новом формате ЕНТ можно прочитать здесь.