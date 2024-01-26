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Как лучше подавать апелляцию на ЕНТ, рассказали в Национальном центре тестирования

Как лучше подавать апелляцию на ЕНТ, рассказали в Национальном центре тестирования Фото: Национальный центр тестирования
Апелляция по содержанию вопросов подается в первые 30 минут после окончания тестирования и должна быть обоснована мотивированным объяснением, сообщает Zakon.kz.

Как заявили в Национальном центре тестирования, в случае, если тестируемый обнаружит отсутствие фрагмента (текста, схемы, рисунков, таблицы) в условиях задания, что мешает найти правильный ответ, он может подать апелляцию по техническим причинам. 

"Необходимо подчеркнуть, что апелляцию не следует подавать просто из любопытства или без должного обоснования в надежде на дополнительные баллы. Ее нужно подавать лишь в случае обоснованных причин, таких как несоответствие вопросов или ответов, а также по техническим причинам. Все апелляционные вопросы рассматривает Республиканская апелляционная комиссия в течение 30 рабочих дней", – отметил директор Национального центра тестирования МНВО РК Руслан Емелбаев.

Сертификат будет доступен в личном кабинете тестируемого после принятия решения об апелляции.

Ранее в Министерстве науки и высшего образования (МНВО) РК напомнили про важные документы, которые абитуриентам нужно принести с собой для участия в Едином национальном тестировании (ЕНТ).

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