США хочет вложить 1,5 млн долларов в укрепление защиты прав и свобод в Казахстане

США хотят помочь казахстанским организациям, чья деятельность направлена на защиту прав и свобод человека, передает zakon.kz.

Как пишет RT, госдепартамент США и американское Агентство по международному развитию (USAID) выделят 1,5 млн долларов на укрепление потенциала организаций гражданского общества и "защиту прав и свобод" человека в Казахстане.

В Бюро по вопросам демократии, прав человека и трудовых отношений Госдепа США заявили, что особый интерес Вашингтон проявляет к развитию "свободы ассоциаций" в Казахстане.

Цель бюро заключается в продвижении уважения и укреплении защиты свободы ассоциаций в Казахстане и обеспечении полноценной представленности мнения граждан Казахстана в "слышащем государстве" президента Токаева сильными, разнообразными и устойчивыми организациями гражданского общества, способными от имени граждан эффективно отстаивать их интересы перед казахстанскими правительственными служащими и обществом в целом, — заявили в ведомстве.

Отмечается, что инициатива США с бюджетом в 750 тыс. долларов должна способствовать изменению учебной программы в вузах Казахстана и созданию возможностей для молодых активистов заниматься защитой общественных интересов.

В USAID заявили о схожих планах - заняться "укреплением прав человека" в Казахстане. На эти цели агентство готово выделить до 800 тыс. долларов.

Конечная цель этого мероприятия — поддерживать условия и возможности для улучшения ситуации в области прав человека, при котором гражданское общество лучше представляет интересы граждан и взаимодействует с властями, а основные государственные институты более эффективно выполняют свои обязанности и реагируют на потребности населения, - сказано в описании гранта.

Как следует из текста, инициатива должна в том числе помочь организациям гражданского общества, действующим в Казахстане, продвигать правозащитные реформы.

Ранее сообщалось о намерении Агентства США по глобальным медиа (USAGM) провести ряд образовательных программ, направленных на "поддержку свободы слова" и работы "независимых СМИ" в разных регионах мира, в том числе в Восточной Европе и Центральной Азии.