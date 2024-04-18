Илон Маск готов вложиться в защиту свободы слова в США
Фото: wikipedia
Американский миллиардер заявил, что намерен профинансировать сбор подписей в защиту первой поправки к Конституции США, которая гарантирует свободу слова. Об этом он написал в своей сети X (бывший Twitter), сообщает Zakon.kz.
"Учитывая непрекращающиеся нападки на свободу слова, я намерен профинансировать национальную кампанию по сбору подписей в поддержку 1-й поправки", - отметил бизнесмен.
Given the relentless attacks on free speech, I am going to fund a national signature campaign in support of the First Amendment— Elon Musk (@elonmusk) April 18, 2024
Ранее он заявил, что американские граждане даже отдаленно не понимают, какой мощью обладает государственная цензура в США. По словам Маска, его компании стали подвергаться постоянным нападкам, как только цензура в принадлежащей ему X была отменена.
В начале апреля Илон Маск рассказал про конец цивилизации.
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