Илон Маск готов вложиться в защиту свободы слова в США

Фото: wikipedia

Американский миллиардер заявил, что намерен профинансировать сбор подписей в защиту первой поправки к Конституции США, которая гарантирует свободу слова. Об этом он написал в своей сети X (бывший Twitter), сообщает Zakon.kz.

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