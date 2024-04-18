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Илон Маск готов вложиться в защиту свободы слова в США

Илон Маск готов вложиться в защиту свободы слова в США, фото - Новости Zakon.kz от 19.04.2024 03:08 Фото: wikipedia
Американский миллиардер заявил, что намерен профинансировать сбор подписей в защиту первой поправки к Конституции США, которая гарантирует свободу слова. Об этом он написал в своей сети X (бывший Twitter), сообщает Zakon.kz.

"Учитывая непрекращающиеся нападки на свободу слова, я намерен профинансировать национальную кампанию по сбору подписей в поддержку 1-й поправки", - отметил бизнесмен.

Ранее он заявил, что американские граждане даже отдаленно не понимают, какой мощью обладает государственная цензура в США. По словам Маска, его компании стали подвергаться постоянным нападкам, как только цензура в принадлежащей ему X была отменена.

В начале апреля Илон Маск рассказал про конец цивилизации.

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