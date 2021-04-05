Токаев утвердил должность спецпредставителя Президента РК

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 5 апреля 2021 года подписал указ "О Специальном представителе Президента Республики Казахстан по международному сотрудничеству", передает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

В частности, указом утверждены:

Положение о Специальном представителе Президента Республики Казахстан по международному сотрудничеству;

изменения и дополнения, которые вносятся в некоторые указы Президента Республики Казахстан.

Как отмечается, такая должность вводится "в целях обеспечения реализации конституционных полномочий Президента Республики Казахстан, повышения эффективности деятельности органов государственной власти в области внешней политики и продвижения международных инициатив Президента Республики Казахстан".

Основными задачами Специального представителя являются:

налаживание международных связей в политической, экономической, гуманитарной и экологической сферах; обеспечение продвижения основных направлений внешней политики Республики Казахстан и инициатив Президента Республики Казахстан.

Указывается, что Специальный представитель при осуществлении своей деятельности взаимодействует с Правительством РК и другими государственными органами и организациями по вопросам внешней политики РК.

Специальный представитель осуществляет следующие функции:

вносит предложения Президенту Республики Казахстан по развитию внешней политики и международного сотрудничества, реализации международных инициатив Президента Республики Казахстан;

организует и проводит в пределах своей компетенции переговоры с политическими и общественными деятелями, представителями деловых кругов зарубежных стран и международных организаций, участвует в продвижении приоритетных проектов в торгово-экономической, инвестиционной, технологической и других сферах;

участвует в подготовке проекта Концепции внешней политики Республики Казахстан и ее последующей реализации;

участвует в подготовке проекта ежегодного Послания Главы государства народу Казахстана в части внешней политики Республики Казахстан;

осуществляет мониторинг, анализ и прогнозирование процессов мирового развития, а также актуальных проблем международных отношений и вырабатывает рекомендации Президенту Республики Казахстан по реализации его внешнеполитических полномочий;

в координации с заместителем Руководителя Администрации Президента содействует обеспечению взаимодействия Президента Республики Казахстан с государственными органами зарубежных стран и их должностными лицами, иностранными политическими и общественными деятелями, международными и иностранными организациями;

содействует подготовке содержательной части зарубежных визитов Президента Республики Казахстан и визитов глав иностранных государств в Республику Казахстан, встреч с руководством международных организаций, финансовых институтов и компаний;

содействует привлечению иностранных инвестиций, передового опыта и технологий, продвижению экспорта отечественной продукции на мировые рынки;

формирует и взаимодействует с пулом международных экспертов с целью продвижения основных направлений внешней политики Республики Казахстан и инициатив Президента Республики Казахстан;

популяризирует и разъясняет за рубежом реформы Президента Республики Казахстан в политической и социально-экономической сферах, участвует при необходимости в работе совещательных и консультативных органов при Президенте Республики Казахстан;

осуществляет по решению Президента Республики Казахстан специальные миссии по различным актуальным направлениям внешней политики и международного сотрудничества;

в координации с заместителем Руководителя Администрации Президента участвует в подготовке законопроектов в области внешней политики для внесения их в Парламент Республики Казахстан в порядке законодательной инициативы Президента Республики Казахстан;

исполняет поручения Президента Республики Казахстан.

Указ вводится в действие со дня его подписания.