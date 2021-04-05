Токаев утвердил должность спецпредставителя Президента РК

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 5 апреля 2021 года подписал указ "О Специальном представителе Президента Республики Казахстан по международному сотрудничеству", передает zakon.kz со ссылкой на Акорду.
В частности, указом утверждены:
Как отмечается, такая должность вводится "в целях обеспечения реализации конституционных полномочий Президента Республики Казахстан, повышения эффективности деятельности органов государственной власти в области внешней политики и продвижения международных инициатив Президента Республики Казахстан".
Основными задачами Специального представителя являются:
Указывается, что Специальный представитель при осуществлении своей деятельности взаимодействует с Правительством РК и другими государственными органами и организациями по вопросам внешней политики РК.
Специальный представитель осуществляет следующие функции:
Указ вводится в действие со дня его подписания.
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