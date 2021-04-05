Скоростной интернет от "Казахтелеком" стал доступен жителям одного из сел СКО

Жители села Айсары Акжарского района СКО впервые получили доступ к высокоскоростному интернету. Отдаленный населенный пункт региона подключили к высокоскоростному интернету с помощью технологии радиомост в рамках проекта "Казахтелекома" по расширению сети оптоволоконных сетей "ВОЛС СНП", передает zakon.kz.

В Айсары проживает чуть больше 200 человек. Село находится в 300 километрах от областного центра. Ранее здесь была только телефонная связь.

Доступ в интернет у нас был только в акимате и сельской школе. Когда обучение перешло на дистанционный формат, мы выделили кабинет для студентов, которые в связи с пандемией вернулись в родное село. Сейчас они обучаются дома, - сообщила и.о акима села Айсары Самал Касенова.

Скоростной интернет стал доступен всем жителям Айсары в канун праздника Наурыз.

Если в прошлом году к скоростному интернету по технологии радиомост в Северо-Казахстанской области подключено 6 сел, в текущем планируется подключить еще 9 населенных пунктов.

Сейчас в селе Айсары имеется техническая возможность подключения к интернету 100% населения. Мы знаем, насколько сейчас важен доступ к сети для наших граждан, особенно в сельской местности. Поэтому компания приложит все усилия для обеспечения всех желающих высокоскоростным доступом, - сказал генеральный директор Северной РДТ АО "Казахтелеком" Ерсайн Дюсемалиев.

Жители Айсары активно подключились к виртуальному пространству.

Пенсионера Толеубая Фаруазова внуки научили пользоваться мессенджером WhatsApp. Дочери 72-летнего аксакала живут в Алматы и Талдыкоргане, внуки также учатся в вузе южной столицы. Скоростной интернет "стер" расстояния между родными. Теперь они общаются по видеозвонку и по словам Толеубая Фаруазовича, его супруга Багдат Шолтыкова тоже стала активным пользователем популярных приложений.

Недавно супругу включили в чат ее подруг из Акмолинской области. Раньше было невозможным из-за отсутствия интернета. Еще есть чат родственников. Теперь она в курсе всех событий. Вместе смотрим любимые фильмы, а еще Багдат находит новые варианты орнаментов для корпешек. Благодаря интернету от "Казахтелеком" жизнь старшего поколения преобразилась,- поделился впечатлениями житель села Айсары Толеубай Фаруазов.

Молодой житель Айсары Жандос Косдаулетов учится удаленно и увлекается поэзией. Молодой поэт интересуется творчеством Абая Кунанбаева, Мукагали Макатаева и своего современника Мергена Токсанбай. Благодаря скоростному интернету, который появился в родном селе, Жандос расширяет свой кругозор, знакомится с произведениями других поэтов.

Год назад начал писать рэп-тексты. Это направление сейчас популярно среди молодежи. Недавно мой видеоролик, где я читаю рэп, повествуя о жизни села, опубликовали в местном паблике в Instagram. Кстати, сейчас данная страничка в тренде, выросло число подписчиков. Земляки активно снимают интересное видео и отправляют админу, - рассказал Жандос Косдаулетов.

В рамках проекта "ВОЛС СНП" в Северо-Казахстанской области широкополосным доступом обеспечено 155 государственных учреждений в 61 сельском населенном пункте.

Благодаря строительству "оптики" в 5 селах смонтированы новые узлы передачи данных, а в 23-х увеличена пропускная способность существующей сети, что позволило повысить скорость интернета. Кроме того, на основе созданной инфраструктуры в рамках другого проекта "250+" жители 70 сельских населенных пунктов региона получат доступ к мобильному интернету.

До недавнего времени жизнь сельчан проходила тихо, маленький мир без интернета, социальных сетей, мессенджеров и много другого, чем сейчас живет современный человек. В канун праздника Наурыз "Казахтелеком" сделал подарок сельчанам, подключив широкополосный доступ к сети интернет. И всего за 2 недели жизнь в селе кардинально изменилась, ведь до этого времени в Айсары была только телефонная связь.