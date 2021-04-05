Почему в Алматы смягчили карантин, хотя город в "красной" зоне

Почему в Алматы смягчили карантин, хотя город бьет рекорды по суточному приросту зараженных. На этот вопрос ответил главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин, передает zakon.kz.

Мы не увидели ощутимого эффекта. По данным эпидрасследования мы видим, что отсутствует эффект от тех мер, которые мы внедрили. Если с 14 по 20 марта было заражение 18,2%, то мы видим, что за последнюю неделю накануне введения нового постановления, заражаемость увеличилась. Мера не дала ощутимого эффекта, - сказал Бекшин.

По его словам, если введенные меры не дают эффекта, то санврачи отказываются от них.

Именно поэтому с 3 апреля в городе смягчили ограничительные меры. К примеру, ТРЦ, торговым домам разрешили работать в будние дни с 10:00 до 22:00. Объектам общественного питания тоже разрешили работать. Это произошло из-за того, что кафе и рестораны в условиях запрета стали незаконно принимать клиентов. В больницы стали поступать люди, которые там заразились.

Те, кто ушел в тень - они сейчас представляют услуги поваров, официантов в коттеджах. Все эти (ограничительные - ред.) меры приводят к тому, что эта деятельность уходит в тень, непрозрачна. Поэтому, чтобы люди работали прозрачно и под контролем, была разрешена деятельность общепита в той мере, о которой я рассказывал, - прокомментировал Бекшин.

В общественном транспорте тоже увеличилось количество зараженных. Чтобы снизить их число, власти вернулись к штатному режиму. Это разуплотнило пассажиропоток.

Он также остановился на учащихся.

В новой редакции, которая вышла 2 апреля, было решено разрешить дежурные классы с 1 по 5, 9-11 (12) классы с количеством детей до 15 человек. В связи с чем это было введено? Мы оценили данный фактор и пришли к выводу, что основное заражение учащихся происходит, к сожалению, среди тех кто обучается в режиме онлайн. Поэтому мы уменьшили наполняемость классов с 25 до 15, и усилили возможности соблюдения социальной дистанции, масочного режима и усиленного санитарно-эпидемиологического режима, - сказал Жандарбек Бекшин.

Но какие же меры оказались эффективными в борьбе с коронавирусом?

Жандарбек Бекшин считает, что пункт по переводу организаций на удаленный режим работы принес хорошие результаты.

Снизилось количество заражений по месту работы с 9% до 5%. Именно перевод на удаленный режим работы наиболее эффективный, - сказал он.