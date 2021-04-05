Цифровые документы можно будет использовать при полетах между Нур-Султаном и Алматы

С 5 апреля при перелетах между Нур-Султаном и Алматы теперь можно использовать цифровые документы, передает zakon.kz.

Пилотный проект по использованию цифровых документов запустили на рейсах авиакомпании Air Astana по направлению Нур-Султан – Алматы и Алматы – Нур-Султан.

Как сообщили в пресс-службе МИИР РК, применение электронного удостоверения личности возможно через приложение Egov mobile в пунктах регистрации, досмотра и посадки указанных аэропортов начиная с с 5 апреля.

Вместе с тем, пассажирам рекомендуют иметь при себе и оригинал удостоверения личности. На время пилотного проекта цифровые документы являются альтернативным вариантом проверки статуса пассажира, - отметили в ведомстве.





