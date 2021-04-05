В Красную книгу Казахстана внесли новых животных

Красная книга Казахстана пополнилась тремя животными, сообщает zakon.kz.

С сегодняшнего дня в Красную книгу Казахстана вошли тигр, Переднеазиатский леопард и Лошадь Пржевальского. Основанием для этого стало внесение дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 октября 2006 года №1034 "Об утверждении Перечней редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных". Так, раздел "Сүт қоректiлер классы - Mammalia Класс – Млекопитающие" дополнены новыми строками. пресс-служба Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК

В ведомстве отметили, что общая численность популяции Переднеазиатского леопарда во всем мире насчитывает 870-1,3 тыс. особей, в Казахстане встречается только в Устюртском государственном природном заповеднике.

Кроме того, на сегодня министерством разработана программа восстановления тигра в Прибалхашье, которая рассчитана на 15 лет. Она включает в себя подготовку мест обитания, выпуск тигров в природу и мониторинг успешности программы. Лошадь Пржевальского относится к подвиду диких лошадей, является одной из редчайших представителей семейства лошадиных, в стране их насчитывается порядка 10 особей, - подчеркнули в пресс-службе.

В МЭГПР напомнили, что в Красную книгу Казахстана в настоящее время входят порядка 400 видов растений и 133 вида позвоночных животных.