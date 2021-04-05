Медизделия в ЕАЭС будут регистрировать по-новому с 2022 года

Национальные регистрационные удостоверения на медицинские изделия в Евразийском экономическом союзе будут использоваться до окончания срока их действия, сообщает zakon.kz.

С 1 января 2022 года медицинские изделия будут регистрироваться только по правилам Евразийского экономического союза. По национальным нормам – до 31 декабря 2021 года. пресс-служба Евразийской экономической комиссии

Такое решение принял совет ЕЭК 5 апреля. Совет ЕЭК одобрил изменения в Соглашение о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий (изделий медицинского назначения и медицинской техники) в рамках Евразийского экономического союза от 23 декабря 2014 года. Документ направлен в страны ЕАЭС для выполнения внутригосударственных процедур, необходимых для его подписания.

Изменения предусматривают, что медицинские изделия, зарегистрированные по национальным нормам одного из государств ЕАЭС, могут выпускаться в обращение на территории этого государства до окончания срока действия национальных регистрационных удостоверений, - уточнили в ЕЭК.

Как отметили в ведомстве, для медизделий, "в отношении которых выдано национальное регистрационное удостоверение с ограниченным сроком действия, возможна перерегистрация таких медицинских изделий до 31 декабря 2026 года с выдачей бессрочных национальных регистрационных удостоверений".

Внесение изменений в регистрационное досье медицинского изделия по национальным правилам – до 31 декабря 2026 года, - заключили в ЕЭК.