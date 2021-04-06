"Скорость была 180": очевидцы рассказали подробности смертельного ДТП в Алматинской области

На одной из трасс в Алматинской области в результате массового ДТП погибли трое человек, передает zakon.kz.

Как сообщает Первый канал "Евразия", предполагаемый виновник ДТП на огромной скорости выехал на встречную полосу, где столкнулся сразу с четырьмя автомобилями.

Lexus проехал мимо меня на огромной скорости. Он мчался около 180 км/ч. Врезавшись в Audi, он столкнулся с Hyundai Accent и подлетел на высоту фонарного столба. Все это произошло на огромной скорости! очевидец Оркен Кудайберген

Водитель и пассажирка одного авто скончались на месте. По предварительной информации, женщина была беременна. Еще один человек, который ехал в салоне другой машины, умер на руках у врачей. Трое, в том числе и предполагаемый виновник аварии, остаются в больнице.

У всех политравмы, сочетанные травмы различных частей, ушибы головного мозга. В данный момент они получают стационарное лечение в отделении реанимации. Состояние на данный момент оценивается как тяжелое. заместитель главного врача по лечебным вопросам Илийской центральной районной больницы Айдын Еликбаев

Отмечается, что в полиции завели дело. Предполагаемому виновнику ДТП грозит до 10 лет тюрьмы.