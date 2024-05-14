Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Очевидцы рассказали страшные подробности смертельного ДТП с грузовиком в Байсерке

Очевидцы рассказали страшные подробности смертельного ДТП с грузовиком в Байсерке, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2024 09:45 Фото: Zakon.kz
Вечером 11 мая 2024 года многотонная машина протаранила остановку с людьми в селе Байсерке Алматинской области. Погибли два человека. Известно, что за рулем находился пьяный водитель: в момент столкновения он пытался скрыться от полицейских, сообщает Zakon.kz.

Жуткие кадры с места дорожно-транспортного происшествия сейчас изучают правоохранители.

По данным сюжета телеканала КТК, полицейские заметили подозрительную машину. 49-летний водитель проигнорировал патрульных и попытался скрыться. Но в какой-то момент не справился с управлением: и грузовик на огромной скорости врезался в остановку.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2024 09:45
Грузовик въехал в автобусную остановку – есть погибшие
, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2024 09:45
"Как мы услышали про аварию, сразу прибежали сюда. У парня оторвало ногу. У девушки повреждена тазобедренная часть. Говорят, она в коме".Перизат Мусабаева

Другие свидетели рассказывают, четверо мужчин и девушка работали на заводе по производству мороженого. В тот злополучный вечер они так и не добрались до предприятия. От сильнейшего удара двое погибли на месте. Пострадавших трое: мужчины в возрасте 24 и 49 лет получили травмы головы, а 22-летняя девушка находится в реанимации в тяжелом состоянии.

"Девочка 2002 года рождения – тяжелая сочетанная травма, черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, перелом 3-го, 4-го ребра, закрытый перелом костей таза, с травматическим шоком была госпитализирована в отделение реанимации. В данный момент состояние тяжелое, стабильное. Двое пациентов, 2000 и 1975 годов рождения, находятся в состоянии средней степени тяжести в отделении травматологии".Нурлан Ажибеков, замдиректора по лечебной части Илийской центральной районной больницы

Как добавили сельчане, двое погибших мужчин жили неподалеку. У одного из них осталась семья: жена и трое несовершеннолетних детей.

Очевидцы смертельной аварии уверяют, трагедии можно было избежать: в Байсерке нет уличного освещения и светофоров. И в ночное время водители не видят пешеходов.

"Эта дорога не освещается. Здесь наши дети выходят на остановку, на развозку. Люди выходят на развозку. Машины даже не скидывают скорость. Хотя здесь есть пешеход и знак. Но здесь освещения ночью нет. Очень страшно за своих детей. Даже взрослые боятся. Машины не останавливаются. Здесь нужны камеры и освещение".Айнаш Беспаева

Пьяного водителя грузовика задержали. Полицейские завели уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения. Мужчина находится в изоляторе временного содержания. Виновнику трагедии грозит до 10 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось о ДТП в Туркестанской области: там пьяный угонщик протаранил патрульное авто. За управление транспортом в алкогольном опьянении и невыполнение законного требования полицейских мужчина привлечен к ответственности.

Читайте также

Акмолинская область, Арлан, сотрудники избили жителей Кокшетау
На избиение парней сотрудниками спецподразделения отреагировал глава акмолинской полиции
Пьяный угонщик протаранил патрульное авто в Туркестанской области
Пьяный угонщик протаранил патрульное авто в Туркестанской области
В селе Сарайшык у раскопок древнего городища устранили течь
В селе Сарайшык у раскопок древнего городища устранили течь
Анастасия Московчук
ДТП Алматинская область ДТП 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
судье угрожают
Судья по делу Бишимбаева все еще вынуждена ходить с охраной из-за продолжающихся угроз
Приговор Куандыку Бишимбаеву
Куандыка Бишимбаева приговорили к 24 годам лишения свободы
семья Нукеновых
Отец Салтанат Нукеновой о Бишимбаеве: В обоих мирах не будет ему прощения
Как казахстанцам получить от государства почти 1,5 млн тенге безвозмездно
Как казахстанцам получить от государства почти 1,5 млн тенге безвозмездно
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: