Очевидцы рассказали страшные подробности смертельного ДТП с грузовиком в Байсерке

Вечером 11 мая 2024 года многотонная машина протаранила остановку с людьми в селе Байсерке Алматинской области. Погибли два человека. Известно, что за рулем находился пьяный водитель: в момент столкновения он пытался скрыться от полицейских, сообщает Zakon.kz.

Жуткие кадры с места дорожно-транспортного происшествия сейчас изучают правоохранители.

По данным сюжета телеканала КТК, полицейские заметили подозрительную машину. 49-летний водитель проигнорировал патрульных и попытался скрыться. Но в какой-то момент не справился с управлением: и грузовик на огромной скорости врезался в остановку.

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"Как мы услышали про аварию, сразу прибежали сюда. У парня оторвало ногу. У девушки повреждена тазобедренная часть. Говорят, она в коме". Перизат Мусабаева

Другие свидетели рассказывают, четверо мужчин и девушка работали на заводе по производству мороженого. В тот злополучный вечер они так и не добрались до предприятия. От сильнейшего удара двое погибли на месте. Пострадавших трое: мужчины в возрасте 24 и 49 лет получили травмы головы, а 22-летняя девушка находится в реанимации в тяжелом состоянии.

"Девочка 2002 года рождения – тяжелая сочетанная травма, черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, перелом 3-го, 4-го ребра, закрытый перелом костей таза, с травматическим шоком была госпитализирована в отделение реанимации. В данный момент состояние тяжелое, стабильное. Двое пациентов, 2000 и 1975 годов рождения, находятся в состоянии средней степени тяжести в отделении травматологии". Нурлан Ажибеков, замдиректора по лечебной части Илийской центральной районной больницы

Как добавили сельчане, двое погибших мужчин жили неподалеку. У одного из них осталась семья: жена и трое несовершеннолетних детей.

Очевидцы смертельной аварии уверяют, трагедии можно было избежать: в Байсерке нет уличного освещения и светофоров. И в ночное время водители не видят пешеходов.

"Эта дорога не освещается. Здесь наши дети выходят на остановку, на развозку. Люди выходят на развозку. Машины даже не скидывают скорость. Хотя здесь есть пешеход и знак. Но здесь освещения ночью нет. Очень страшно за своих детей. Даже взрослые боятся. Машины не останавливаются. Здесь нужны камеры и освещение". Айнаш Беспаева

Пьяного водителя грузовика задержали. Полицейские завели уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения. Мужчина находится в изоляторе временного содержания. Виновнику трагедии грозит до 10 лет тюрьмы.

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