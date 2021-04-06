В РФ судят Telegram и TikTok за отказ удалить данные об акциях протеста в поддержку Навального

6 апреля мировой судебный участок Таганского района Москвы рассмотрит протоколы об административных правонарушениях в отношении TikTok и Telegram, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Протоколы были составлены Роспотребнадзором за отказ админов этих соцсетей удалить информацию о призывах к несовершеннолетним принять участие в несанкционированных акциях в Москве.

В отношении Telegram составлено два протокола по ч. 2 ст. 13.41. КоАП РФ (неудаление владельцем информационного ресурса в сети Интернет информации в случае, если обязанность по удалению такой информации, интернет-страницы предусмотрена законодательством РФ). В отношении TikTok - один протокол по аналогичной статье.

По каждому из протоколов компаниям грозит штраф от 800 тыс. (4,4 млн тенге) до 4 млн рублей (22 млн тенге). Рассмотрение этих дел назначено с 10:00. В связи с ограничениями в работе судов из-за пандемии коронавирусной инфекции заседания пройдут в закрытом для прессы режиме.