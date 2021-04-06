Неделя мировой науки началась в Казахстане

Неделя мировой науки с участием Нобелевских лауреатов и мировых экспертов начнется в онлайн формате в Нур-Султане 7 апреля 2021 года, сообщает zakon.kz.

В рамках Недели пройдут два главных события – второй Нобелевский фестиваль Central Asia Nobel Fest (7-9 апреля) и Неделя Нобелевских лекций для университетов Казахстана и Центральной Азии (12-16 апреля).

Нобелевский фестиваль Central Asia Nobel Fest – одно из самых масштабных образовательных и научно-популярных событий в странах СНГ. Фестиваль пройдет под девизом "Изобретая будущее", а его программа сконцентрирована на развитии технологий и инноваций по трем ключевым направлениям: экономика возможностей, индустрия будущего и EdTrends (образовательные тренды). Организатором Нобелевского фестиваля является Фонд инклюзивного развития (Inclusive Development Foundation).

Всего в Неделе мировой науки примут участие 8 лауреатов Нобелевской премии, 9 лауреатов Премии за прорыв, а также ряд известных экспертов, включая глобального руководителя Google по образованию, руководителя Ford Motors по мировым трендам, вице-президента корпорации Bloom Energy, а также такие международные экономисты, как Джеффри Сакс, Хавьер Сала-и-Мартин и Майкл Спенс.

Ключевым событием также станет серия Нобелевских лекций для университетов Казахстана и Центральной Азии, проводимая с 12 по 16 апреля 2021года, где выступят Нобелевские лауреаты и обладатели Премии за прорыв:

В рамках Недели мировой науки участники получат бесплатный доступ к лекциям, семинарам и интерактивным дискуссиям с нобелевскими лауреатами, руководителями технологических компаний и учеными мирового уровня.

Участие в фестивале бесплатное, регистрация доступна на официальном сайте Nobel Fest. Количество мест ограничено.

Напомним, Нобелевский фестиваль — это некоммерческий проект, который в первую очередь направлен на развитие человеческого капитала.