Смертность от COVID-19 растет в Казахстане 

В Казахстане за сутки скончались от коронавируса 19 человек, от пневмонии - 7, сообщает zakon.kz.

На 6 апреля лечение от КВИ продолжают получать 28 333 человека (27 330 КВИ+ и 1 003 КВИ-), из них в стационарах находится – 10 243 пациента, на амбулаторном уровне – 18 090 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 456 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 132 пациента; на аппарате ИВЛ – 77 пациентов, - сообщили в министерстве здравоохранения.

Данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19

На 4 апреля 2021 года зарегистрировано 7 новых случаев заболевания, 7 случаев с летальным исходом. Выздоровел 171 человек.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших - 50 839, случаев с летальным исходом - 709, всего выздоровели – 49 127 человек.

5 апреля за сутки от коронавируса умерли 18 человек.