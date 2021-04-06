Эксперт рассказала, когда на Донбассе может снова начаться война

На протяжении последнего месяца вокруг ситуации на Донбассе доминируют алармистские настроения. Любое неосторожное действие может стать триггером нового опасного этапа развития военного конфликта на востоке Украины. Эксперт Института мировой экономики и политики (ИМЭП) Лидия Пархомчик рассказала, чем все может закончиться.

Согласно последнему докладу мониторинговой миссии ОБСЕ, количество нарушений режима прекращения огня вдоль линии разграничения на Донбассе возросло в десять раз. Март 2021 г. стал самым "горячим" периодом с момента перемирия. Стороны попеременно обвиняют друг друга в совершении провокаций. Фактически, условия заключенных в июле 2020 г. мирных соглашений не соблюдаются.

Эскалация напряженности резко усилилась после появления сообщений о том, что Россия сосредотачивает в разных точках на границе с Украиной порядка 4 тыс. военнослужащих, которые изначально были передислоцированы для проведения военных учений "Запад-2021". Однако наблюдатели продолжали фиксировать дополнительную переброску воинского контингента, что незамедлительно вызвало реакцию со стороны стран-членов НАТО, - отметила она.

По ее словам, тот факт, что Москва классифицировала данные действия как перемещение вооруженных сил "в пределах своей территории и по своему усмотрению", выглядит как явное демонстрирование своих силовых возможностей. Однако подобная "игра на грани" может стать триггером для развязывания реальных боевых действий.

Хотя военные аналитики склонны полагать, что вплоть до мая 2021 г. из-за особенностей географической позиции и климатических условий не стоит ожидать полномасштабного военного столкновения на Донбассе, ситуация может развиваться по совершенно непредсказуемому сценарию.

Очевидно, что для Москвы ситуация является одним из элементов более крупного геополитического торга. Недавно прошедшие трехсторонние переговоры России с Германией и Францией наглядно подтвердили, что вопрос Донбасса взаимоувязывается с решением других проблемных пунктов российско-европейской повестки.

При этом украинская сторона в большей степени рассчитывает на поддержку США, которые крайне резко реагируют на сложившуюся обстановку, демонстрируя уверенность в том, что очередного кризиса на Донбассе миновать уже не удастся. Подобные настроения поддерживаются и украинскими властями, которые перешли в активное дипломатическое наступление, обвиняя РФ в эскалации и кампании дезинформации, - сказала Пахомчик.

Дипломатический тупик

По словам эксперта, на сегодняшний момент участвующие в урегулировании кризиса на Донбассе стороны согласны лишь в одном – дипломатические переговоры зашли в тупик.

С 2014 г. были выдвинуты целый ряд переговорных инициатив, призванных стать основой для разрешения ситуации между Киевом и непризнанными республиками на востоке Украины. Однако ни трехсторонняя контактная группа, ни "нормандская четверка" пока не достигли поставленных перед ними задач.

Идея перейти к формату кластерных соглашений между Киевом и самопровозглашенными республиками ДНР и ЛНР в виде "дорожной карты" по реализации Минских соглашений обозначила новый этап переговоров между сторонами. В настоящий момент в разработке находится 3 варианта кластерных соглашений, а именно, украинский проект, франко-германский проект и российский проект.

Однако с февраля 2021 года стороны не могут сдвинуть обсуждение по данным документам с мертвой точки. Существующие несовпадения и противоречия между версиями Украины и России, фактически, отбрасывают переговорный процесс на несколько лет назад.

Власти Украины не оставляют попыток официально обозначить Россию в качестве вовлеченной стороны конфликта, в то время как Москва продолжает настаивать на подключении к переговорной дискуссии непризнанных республик ДНР и ЛНР. В итоге переговорный тупик в сочетании с активизацией военных столкновений вдоль линии соприкосновения формируют крайне негативный сценарий относительно будущей ситуации на Донбассе уже в ближайшей перспективе, - резюмировала Лидия Пархомчик.