15 стандартов "Халал" разработали в Казахстане 

Вопросы стандартов "Халал" будут урегулированы на уровне государства, сообщил на брифинге в СЦК заместитель генерального директора ТОО "Национальный центр аккредитации" Комитета технического регулирования и метрологии МТИ РК Кайнар Тайжанов, передает корреспондент zakon.kz.

Вопросы сертификатов "Халал" больше относятся к вопросам качества, что в принципе не регулировалось со стороны государства или государственных органов, однако закон о техническом регулировании одним из целей обозначил соответствие заявляемым требованиям, — объяснил Тайжанов.

По его словам, в этом году уже 15 стандартов "Халал" были разработаны и приняты министерством торговли и интеграции, которые сейчас уже в процессе внедрения на производствах.

В прошлом году мы, тесно сотрудничая с контрпарнерами в органах стандартизации Арабских Эмиратов и Турции, проводили работы по внедрению этих принципов в жизнь. Данный вопрос будет урегулирован и пошагово будут все эти вопросы решены, - уточнил заместитель гендиректора "Национального центра аккредитации".

Айша Тулеубекова, Нур-Султан