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Новый стандарт по отлову бездомных животных разработали в Казахстане

Новый стандарт по отлову бездомных животных разработали в Казахстане Фото: пресс-служба акимата Алматы
Казахстанский институт стандартизации и метрологии разработал новый стандарт, регулирующий процесс отлова и транспортировки безнадзорных животных, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе МТИ РК 2 августа, в Казахстане разработали новый стандарт по отлову бездомных животных. Он направлен на предотвращение вреда здоровью и имуществу людей, а также на формирование ответственного отношения к животным.

Новый стандарт обязывает профильные службы проводить видео- или фотофиксацию на каждом этапе отлова. За счет этого нововведения планируют предотвратить случаи жестокого обращения с бездомными животными. Кроме того, в стандарте прописано, что в процессе отлова нельзя умерщвлять животных, запрещено использовать яды и отравленные приманки.

"Стандарт также устанавливает строгие требования к препаратам, устройствам и механизмам, используемым в процессе отлова и транспортирования безнадзорных животных. Автотранспортное средство для транспортировки животных должно быть оборудовано раздельными клетками для разного пола, размера и возраста животных, а также обладать системой вентиляции и поддержания температуры воздуха. Контакт отловленных животных между собой в ходе транспортировки должен быть полностью исключен", – говорится в сообщении министерства.

Авторы стандарта указывают, что он направлен на защиту казахстанцев от участившихся нападений бездомных животных, которые ежедневно наносят ущерб более чем ста гражданам. Кроме того, предусмотренные стандартом нововведения обеспечат ответственное отношение к животным в процессе отлова и транспортировки.

О том, какие правила отлова бродячих и содержания домашних животных действуют в Алматы с февраля 2023 года, можно прочесть здесь.

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