Вакцинация в Алматы: граждан попросили записываться заранее

На вакцинацию нужно заранее записываться. Об этом сказала представитель Управления здравоохранения Алматы Лаура Мырзагали, передает zakon.kz.

Сейчас мы дали команду, чтобы поликлиники записывали всех желающих. Так как поступило 34 900 доз, мы прививаем приоритетную группу. (...) Чтобы не было столпотворения, я обзвоню поликлиники, чтобы предварительно записывали. Вакцины не закончились. После обеда мы проработаем, чтобы записывались в поликлиники., - ответила она.

По ее словам, масштабная вакцинация населения ожидается после 9 апреля. Тогда в город поступит 5-й транш вакцины в количестве 57 445 доз.

Пресс-служба управления ранее распространила сообщение, в котором говорится, что накануне, 5 апреля, в городе привили 4 764 человека.