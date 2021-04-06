Названа причина сильной накипи после кипячения воды в Алматы

В Сети появилось видео, автор которого утверждает, что в жилых домах микрорайона Хан Тенгри в Алматы из крана течет неочищенная вода и пить ее невозможно даже после кипячения. Корреспондент zakon.kz выяснил, какую воду на самом деле пьют алматинцы.

Как только в Instagram появилось видео с грязной водой, Алматы су срочно провел внеочередной анализ проб холодной воды, взятой спецлабораторией сегодня из городской системы водоснабжения в Наурызбайском районе, и конкретно снабжающей дома микрорайона Хан Тенгри.

Все параметры воды соответствуют утвержденным нормативам и стандартам.

Более того, ежесуточный мониторинга качества холодной воды во всех без исключения районах города свидетельствует о том, что по химическому составу питьевая вода, поступаемся жителям города из системы водоснабжения ГКП "Алматы су", имеет природный сбалансированный состав микроэлементов, необходимых для человека. В ней отсутствуют какие-либо тяжелые металлы, фенолы и нефтепродукты. По бактериологическому и химическому показателям она полностью безопасна. Химический состав воды остается неизменным десятилетиями, - отметили в Алматы су.

В тоже время в компании признали, что жители Хан Тенгри после кипячения воды в чайнике вполне могли обнаружить сильную накипь. Причина- в уровне жесткости воды в некоторых районах мегаполиса.

Жесткость воды – это совокупность свойств воды, связанных с содержанием в ней растворенных солей, главным образом, кальция и магния. По показателям общей жесткости ПДК (предельная допустимая концентрация) жесткость воды в Алматы равна 7 мг-экв./л, что соответствует принятым в стране нормам. Южная часть города снабжается горной водой, имеющей жесткость от 1 мг-экв./л до 1,5 мг-экв./л. В районах, где происходит смешение горной и подземной воды, – 2-4 мг-экв./л. Показатели воды в зонах, обеспечиваемых только подземными источниками (восточная и северные части города), равняются 3,5- 6,5 мг-экв./л, что считается средней жесткостью, - пояснили в "Алматы су".

За состоянием воды, используемой городскими жителями, круглосуточно наблюдают специалисты аттестованной производственной лаборатории ГКП "Алматы су", контролирующие качество воды на всех этапах водоподготовки, включая транспортировку.

Сегодня 70% территории Алматы обеспечивается водой с подземных источников и 30% – поверхностных, - заключили в "Алматы су".

Альберт Ахметов