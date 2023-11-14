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В одном из микрорайонов Алматы отключат холодную воду

В одном из микрорайонов Алматы отключат холодную воду Фото: Zakon.kz
В Алматы в микрорайоне Альмерек отключат холодную воду, сообщает Zakon.kz.

15 и 17 ноября с 9:00 до 20:00 временно будет приостановлено водоснабжение в мкр. Альмерек.

"Временное отключение от холодной воды потребителей связано с выполнением работ по вводу в эксплуатацию нового водопровода". ГКП "Алматы су"

Ранее в Казахстане изменились правила предоставления коммунальных услуг.


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