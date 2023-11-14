В одном из микрорайонов Алматы отключат холодную воду
Фото: Zakon.kz
В Алматы в микрорайоне Альмерек отключат холодную воду, сообщает Zakon.kz.
15 и 17 ноября с 9:00 до 20:00 временно будет приостановлено водоснабжение в мкр. Альмерек.
"Временное отключение от холодной воды потребителей связано с выполнением работ по вводу в эксплуатацию нового водопровода". ГКП "Алматы су"
Ранее в Казахстане изменились правила предоставления коммунальных услуг.
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