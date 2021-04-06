СМИ: Два танкера перегородили Суэцкий канал

Движение по Суэцкому каналу оказалось затруднено из-за проблем, с которыми столкнулись два судна, сообщает zakon.kz.

Как пишет портал Marine Traffic, сперва о технических неполадках сообщил танкер с сырой нефтью Rumford, в результате чего движение плавсредства полностью остановилось. Затем по неизвестной причине остановилось суднно Minerva Nike. Эти два инцидента заметно осложнили движение по водной артерии.

Спустя некоторое время судоходство по каналу было восстановлено, передает ТАСС со ссылкой на источник в управлении водной магистрали Египта.

Навигация по каналу продолжилась в нормальном режиме после устранения технической неисправности нефтеналивного танкера Minerva Nike", - отметил собеседник агентства. - Движение осуществляется сейчас на регулярной основе, и поводов для беспокойства нет.