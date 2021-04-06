В Западном Казахстане ужесточили карантин

Главный государственный санитарный врач Западно-Казахстанской области внес изменения в постановление о карантинных мерах в регионе, сообщает zakon.kz.
Согласно им ограничивается передвижения жителей по территории населенных пунктов ЗКО с 00:00 часов до 6:00 часов (за исключением сотрудников правоохранительных органов, скорой и неотложной медицинской помощи и спасательных служб).
В случаях необходимости передвижения в указанное время: выезд жителей области на личном автотранспорте в медицинское учреждение по экстренному случаю, в целях приобретения лекарственных препаратов и медицинских изделий в аптеках, а также лицам, работающим в ночную смену необходимо оставить заявку по телефону "109" либо зарегистрироваться на сайте STOPCOVID.KZ.
Дети будут учится в традиционном формате в городских и сельских школах с контингентом до 300 учащихся, с численностью детей в классах не более 15 человек;
Торговые дома и центры будут работать в будние дни с 10:00 часов до 21:00 часа, в субботние дни с 10:00 ч. до 17:00 ч. Заполняемость не более 30% от вместимости объекта, из расчета не менее 4 кв.м на 1 посетителя. В воскресенье работать не будут.
Магазины по реализации всех видов непродовольственных товаров, будут работать с 9:00 до 18:00 часов в будние дни. В воскресенье работать не будут.
Продуктовые магазины (в том числе минимаркеты, алкомаркеты, пивные магазины) будут работать с 8:00 часов до 23:00 часов (реализация продуктов питания должна производится только в фасованном виде, за исключением овощей и фруктов).
Постановление вводится в действие с 9 апреля текущего года.
Полностью с текстом постановления можно ознакомиться здесь
Хотите быть в курсе важных новостей?