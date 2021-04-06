Павел Дуров попал в топ-10 миллиардеров РФ по версии Forbes

Основатель мессенджера Telegram и социальной сети "Вконтакте" Павел Дуров впервые вошел в топ-10 самых богатых миллиардеров из России по версии Forbes, сообщает zakon.kz.

В рейтинге он занял восьмую строчку. Издание оценило его состояние в $17,2 млрд, за год оно увеличилось на $13,8 млрд. Финальную оценку состояния миллиардеров Forbes представил по состоянию на 5 марта 2021 года.



В мировом рейтинге Дуров занял 112-ю строчку. За год он разбогател на $13,8 млрд.

Проживающий в Дубае Дуров при этом стал богатейшим бизнесменом Объединенных Арабских Эмиратов, к которым авторы рейтинга отнесли его по второму гражданству.