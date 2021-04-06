Пенсионерку, лишившуюся кистей рук, перепродали в рабство в ВКО

Пенсионерка из Семея три месяца провела в трудовом рабстве. 65-летнюю женщину держали силой, заставляли пасти скот, а при попытке побега избивали, сообщает zakon.kz.

По словам пострадавшей, "хозяин" даже перепродавал ее. Но когда бабушка отморозила кисти рук и стала нетрудоспособной, работодатель привез и оставил ее в больнице, передает Первый канал "Евразия".

У меня руки отморожены были. Черные, пальцы согнуты были. Я ничего не могла сделать. Лицо было чёрное. Полтора суток я была на улице, среди гор, степей. Одного телёнка не хватало, а за это надо отвечать головой. Телёнка я нашла, дорогу, кое-как дошли. У меня нет документов. Не было зарплаты. У меня никого нет, мама с папой, сестра родная умерли, у меня никого нет здесь. пенсионерка Галина Кочева

По словам женщины, ей обещали достойные деньги за работу по дому, но по факту превратили в рабыню. Сейчас бабушка получает психологическую помощь. Общественники помогают восстановить документы, чтобы она могла получать пенсию и поселиться в Доме престарелых. В полиции завели уголовное дело по статье "Торговля людьми". Жестокому работодателю грозит до пяти лет тюрьмы.