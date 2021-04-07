Из-за дистанционного обучения резко упал уровень образования школьников

О том, что дистанционное обучение привело к серьезному падению уровня образования говорилось уже не раз. Но эти показатели продолжают падать. Средняя оценка по стране за третью четверть – тройка, сообщает zakon.kz.

Ряд специалистов видит выход в том, чтобы продолжить учить детей летом, передает Astana TV.

Так, в Западно-Казахстанской области качество знаний составило лишь 59%. Не могут дистанционные занятия заменить урока в школе, уверен педагог и отец Сакен Мудатов. Тренер по карате говорит: и его сын, и воспитанники в секции измотаны новой формой обучения. Отсюда и плохая успеваемость, считает мужчина. Однако "летняя школа" для отстающих - не выход, говорит Сакен.

Просто ребенок уже устал, я вот чувствую: за этот год он уже выдохся. Даже сидя дома, он выдохся. Ему надо дать отдохнуть. Какой-то передых. Можно сделать в один месяц, например, в августе, допустим, по субботам. Но каникулы должны быть для ребенка каникулами.Сакен Мудатов

Дети рассчитывают на отдых и нуждаются в нем, считает психолог Райса Байдалиева. Насколько будет эффективным обучение для детей без мотивации? Пока идет погоня за показателями, у школьника не появится интереса к обучению, говорит специалист. Другая сторона "летней школы" - тотальная нагрузка на учителей.

Учителя, которые будут теперь работать в летнее время, они придут уставшие и выгоревшие в новый учебный год. Я думаю, это будет не лучшее продолжение всей школьной истории. Наверно нужно перестраивать всю систему обучения, делать так, чтобы у детей была мотивация к обучению. психолог Райса Байдалиева

Однако местные чиновники от образования настроены решительно. В одном из учебных центров региона за лето хотят охватить все школьные предметы. Говорят, на помощь педагогам придут студенты и преподаватели вузов. Детям будет комфортно и интересно, заверяют специалисты.