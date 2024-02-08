Школьников в Астане перевели на дистанционное обучение из-за непогоды

8 февраля учащихся второй смены в Астане перевели на дистанционный формат обучения. Очно продолжат учиться только старшеклассники, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе акимата Астаны, 8 февраля из-за непогоды в столице школьники второй смены будут обучаться дистанционно.

"В связи с ухудшением погодных условий 8 февраля 2024 года учащиеся 0-9 классов второй смены переходят на дистанционный формат обучения", – говорится в сообщении.

По данным Казгидромета, 8 февраля в Астане в течение дня будет идти сильный снег с метелью и сильным порывистым ветром.

Ранее сообщалось, что в Актюбинской области студентов и школьников перевели на дистанционное обучение из-за метели.