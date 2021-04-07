Лоукостер "Wizz Air" намерен открыть авиарейсы в Туркестан и Алматы

Премьер-министр Аскар Мамин принял главного исполнительного директора авиакомпании "Wizz Air" Джозефа Варади, передает zakon.kz.

Пресс-служба премьер-министра сообщает, что Варади доложил о ходе реализации достигнутых в марте этого года договоренностей о запуске "Wizz Air" регулярных пассажирских авиаперевозок по маршрутам "Абу-Даби — Алматы" и "Абу-Даби — Нур-Султан".

Стороны также обсудили перспективы открытия "Wizz Air" авиарейсов в Туркестан, Алматы и другие города Казахстана, а также организации грузовых авиаперевозок по наиболее перспективным торговым направлениям в регионе и мире.

Кроме того, авиакомпания "Wizz Air" проявила интерес к организации в Казахстане производства авиатоплива нового поколения – т.н. "устойчивого авиационного топлива" (sustainable aviation fuel).

Во встрече приняли участие министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов и заместитель председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам Жаслан Мадиев.

"Wizz Air" — крупнейший бюджетный авиаперевозчик в Центральной и Восточной Европе. Парк воздушных судов авиакомпании состоит из самолетов Airbus A320 и A321. В 2020 году пассажирооборот компании составил 40 млн человек, выручка — 2,8 млрд евро. Выполняет бюджетные авиарейсы по 900 маршрутам в 47 странах Европы и за ее пределы.