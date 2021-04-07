"Молись, сейчас мы тебя убьем". Казахстанке удалось сбежать от двух насильников

В Алматинской области вынесен приговор двум насильникам, передает zakon.kz.

В суде установлено, что 5 октября 2020 года подсудимые, будучи в состоянии алкогольного опьянения, проникли в дом потерпевшей и изнасиловали ее. Один из подсудимых также совершил насильственные действия сексуального характера.

Подсудимые вину не признали и заявили, что все происходило по обоюдному согласию. Государственный обвинитель просил суд признать двоих подсудимых виновными и назначить одному 10 второму 11 лет лишения свободы. Потерпевшая позицию прокурора полностью поддержала.

Приговором суда подсудимый Ч. приговорен к 9 годам 6 месяцам, подсудимый А. - к 10 годам лишения свободы, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Ранее об этой истории сообщала лидер НеМолчи Дина Смаилова, к которой обратилась потерпевшая.

Женщина рассказала, что в ту ночь проснулась от того, что ее кто-то душит.

Эти двое насиловали женщину и мучили в темноте, а потом повели на кухню, сказали, чтобы она выпила водки, что у нее осталось 10 минут на жизнь. Она нащупала на столе нож и смогла ножом нанести им небольшие раны, это видимо их охладило и сбило бдительность. Потому что они пошли смывать кровь со своих порезов, а ее отвели в спальню и сказали молись, сейчас мы тебя убьем. В это время женщина смогла выбраться через окно и убежать, чтобы спрятаться в сарае. Преступники не смогли ее найти и убежали. Женщина, как была голая, побежала до дома близкого родственника и там уже вызвали полицию, - сообщала тогда общественница со слов потерпевшей.