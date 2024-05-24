Кыргызстанца, убившего женщину и двух ее детей, застрелили

В Кыргызстане ночью 24 мая разыгралась трагедия – в одном из сел обнаружили мертвыми женщину и двоих детей, сообщает Zakon.kz.

По сообщению пресс-службы МВД КР, 24 мая примерно 00:37 в службу "102" поступила информация о том, что в селе Ак-Башат Айтматовского района Таласской области произошло убийство.

Прибывшие на место сотрудники милиции обнаружили тела 27-летней женщины и детей, четырех и двух лет, с признаками насильственной смерти.

На месте происшествия нашли огнестрельное оружие и топор.

Силовики взялись за поиски подозреваемого – ранее судимого 48-летнего мужчины, жителя того же села. Как пишет akipress, он приходился родственником убитым. Ранее был судим за покушение на убийство.

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий местонахождение подозреваемого в особо тяжком убийстве установлено, он пытался скрыться в горах. При задержании подозреваемый был ликвидирован", – сообщили в МВД.

Похожая трагедия произошла в Казахстане в 2023 году. 14 сентября в одном из домов села Ащибулак Алматинской области после пожара с признаками насильственной смерти обнаружили тела женщины и ее двух несовершеннолетних детей. По одной из версий, преступление совершено из-за денег.