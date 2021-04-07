Инструментами поддержки в условиях пандемии охвачено более 1,8 тысяч сельских предпринимателей

Устойчивое развитие малого и среднего бизнеса один из приоритетов государства. В Казахстане для поддержки субъектов МСБ предприняты ряд эффективных мер, в числе которых финансовая поддержка предпринимателей по выгодным условиям.

В Кызылординской области в селе Кызылжарма вот уже 10 лет работает крестьянское хозяйство "Тілеуғабыл". Хозяйству во время карантина удалось не только сохранить свой бизнес, но и наметить новые планы развития своего бизнеса. Около 20 лет назад глава КХ поставлял мясникам скот. А потом решил сам заняться скотоводством. Говорит, это ремесло наших предков осталось в крови современных казахов. "В кризисное время достаточно иметь надежного партнера, - говорит Жолдасбек Алиев, - с самого начала своей предпринимательской деятельности на селе я работаю с АО "Аграрная кредитная корпорация". "Инструментами поддержки в условиях пандемии АКК охватила в общем 1874 сельхозтовапроизводителей. Была предоставлена отсрочка кредитных платежей заемщикам, испытывающим затруднения в связи с введенным режимом ЧП на общую сумму 7,3 млрд, - отметил руководитель Службы маркетинга и PR АО "Аграрная кредитная корпорация" Руслан Ескендир.

Хорошим подспорьем для развития сельского предпринимательства стали программы льготного кредитования субъектов МСБ и Экономика простых вещей. По ним было профинансировано более 1500 предпринимателей на общую сумму 74 млрд тенге.

В числе тех, кто получил заем под 5% годовых по программе ЭПВ крестьянское хозяйство "Тілеуғабыл". В прошлом году обратившись в филиал Аграрной кредитной корпорации, Жолдасбек Алиев получил льготный заем на приобретение 94 голов верблюдов.

Ежедневный надой составляет 200 литров шубата, реализуем его в городе Кызылорда. Часто продукции не хватает, сейчас в период заболеваний люди все чаще ищут натуральную продукцию, хотим дальше расширяться, - говорит фермер.

На хозяйстве работает около 10 человек, заработная плата вполне конкурентноспособная, так, минимум работник здесь получает 150 тысяч тенге, максимум – 450 тысяч. На подворье и в помещениях чистота и порядок. К фермеру часто обращаются партнеры вне Казахстана, перспективы бизнеса, как отмечает сам Жолдасбек Алиев, хорошие.

АО "Аграрная кредитная корпорация" реализует государственную политику по формированию доступной системы кредитования, стимулирующей развитие конкурентоспособного предпринимательства на селе. Корпорация входит в состав группы компаний холдинга "Байтерек".