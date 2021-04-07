Вводить "вакцинные паспорта" пока не рекомендуют в ВОЗ

Ученые пока не могут уверенно сказать, что вакцина от COVID-19 защищает от инфицирования и дальнейшей передачи вируса. По этой причине, считают в ВОЗ, введение "вакцинных паспортов" может оказаться "неэффективной стратегией" в борьбе с пандемией. Кроме того, эксперты предупреждают, что такие паспорта могут способствовать дискриминации. Об этом сообщает Центр новостей ООН, передает zakon.kz.

На данном этапе мы не хотели бы, чтобы страны требовали наличия "вакцинного паспорта" при въезде и выезде. Мы пока не уверены, что вакцины предотвращают распространение инфекции, - отметила представительница ВОЗ Маргарет Харрис.

Кроме того, по ее словам, далеко не все имеют возможность привиться.

Получается, что люди, которые по какой-либо причине не могут сделать прививку, будут подвергаться дискриминации, - добавила она.

Пострадают целые группы населения: например, сейчас из кампаний по вакцинации исключены беременные и дети.

В некоторых странах из-за нехватки препаратов не могут привить даже самых уязвимых перед болезнью жителей.

По данным на 5 апреля, в мире сделано 604 032 357 инъекций вакцин от COVID-19. Показатели инфицирования и смертности от коронавируса остаются самыми высоким в американских странах и в Европе.