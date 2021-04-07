В Казахстане появились еще три миллиардера - Forbes

Американский Forbes обновил рейтинг богатейших людей мира. В список вошли три новых миллиардера из Казахстана, передает zakon.kz.

Новыми лицами в списке стали основатели Kaspi.kz - Вячеслав Ким и Михаил Ломтадзе, а также также генеральный директор, глава инвестиционного комитета компании Freedom Finance Тимур Турлов.

Среди казахстанцев на первом месте остался Владимир Ким с состоянием 4,6 млрд доллара (622 место в мировом рейтинге). Его состояние увеличилось 900 млн долларов с прошлого года.

Второе место (891 позиция в мире) занял Булат Утемуратов. Его капитал составляет 3,4 млрд долларов. За год он увеличился на 700 млн долларов.

Третье место (925 в мировом списке) занял сооснователь Kaspi.kz Вячеслав Ким с капиталом в размере 3,3 млрд долларов.

Следом за ним расположился партнер Михаил Ломтадзе (956 место в мировом рейтинге) с состоянием 2,3 млрд долларов.

Пятое среди казахстанцев (1111 место) в глобальном списке разделили Тимур и Динара Кулибаевы с состоянием 2,8 млрд долларов на каждого.

Впервые в список вошел Тимур Турлов (1517 позиция в мировом списке) с капиталом 2,2 млрд долларов.

В мировом списке традиционно лидирует основатель Amazon Джефф Безос с состоянием 177 млрд долларов. Следом за ним расположился Илон Маск со 151 млрд долларами. На третьем месте - французский магнат, владеющий Louis Vuitton и Christian Dior Бернар Арно со 150 млрд долларами.

Основатель Microsoft расположился на 4 строчке с 124 млрд долларами.

Замкнул пятерку лидеров основатель Facebook Марк Цукерберг - 97 млрд долларов.