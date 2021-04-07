Розу Рымбаеву могут оштрафовать за выступление на тое

Народная артистка Казахстана Роза Рымбаева может получить штраф за выступление на одном из тоев. Но только в том случае, если подтвердится, что праздник состоялся в 2020 или 2021 году, передает zakon.kz.

В Сети появилось видео, на котором на праздничном массовом мероприятии выступают, помимо Розы Рымбаевой, певец Сакен Майгазиев и экс-участница группы КешYOU Айдана Меденова. Примечательно, что на видео Сакен Майгазиев произносит тост со словами о том, что надеется на то, что с апреля все будет хорошо.

Это видео было изучено нами, там есть и другие факты, помимо того, что желают то, что вы озвучили, там озвучивается о том, что 2018 год. Видео изучается, материалы после изучения будут переданы в мониторинговую группу для дачи оценки, в том числе правовой. Все мы знаем данных лиц, многие проживают в Алматы. В случае подтверждения нарушения, если оно имело место в этот период года (когда начался запрет на банкеты - Прим.Авт), то не составит труда привлечь к адмответственности всех участников, - сказал заместитель руководителя ДСЭК Алматы Садвакас Байгабулов.

Ранее он отмечал, что наибольшее количество нарушений карантина зафиксировано на объектах общественного питания и в магазинах. Это несоблюдение санитарных норм, обслуживание персоналом населения без средств индивидуальной защиты.