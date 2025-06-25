Роза Рымбаева анонсировала выступление в России

Казахстанская эстрадная певица Роза Рымбаева анонсировала свое выступление в российском городе Кызыл, где пройдет V Международный фестиваль духовых оркестров "Фанфары в Центре Азии – 2025". Об этом артистка рассказала, записав видеообращение, сообщает Zakon.kz.

Актриса опубликовала видео из аэропорта Алматы, уточнив, что сначала полетит в Новосибирск.

"Затем – в Республику Тыва. В городе Кызыле пройдет международный фестиваль оркестров. Выступлю с российским оркестром, конечно же, от имени Казахстана", – заявила Роза Рымбаева.

По данным, размещенным на портале "Тува-Онлайн", гостья из Казахстана выступит 26 июня 2025 года на торжественном закрытии фестиваля.

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