Токаев поблагодарил медиков за работу

7 апреля 2021, 16:00
Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил врачей за труд, передает zakon.kz.

В нынешних сложных условиях стало ясно, насколько важную роль играет эффективное здравоохранение в жизни всех людей. С самого начала пандемии медики находятся на передовой борьбы с коронавирусом, самоотверженно спасая жизни людей.

Доступная и эффективная система здравоохранения – общенациональный приоритет. В 2020 г. финансирование медицины увеличено в 1,5 раза. С 1 января 2021 г. выросла зарплата в отрасли. Выражаю медикам благодарность за их неустанный труд по защите здоровья наших граждан, - написал Президент в Twitter.

7 апреля - Всемирный день здоровья.


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