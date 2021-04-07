Токаев поблагодарил медиков за работу

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил врачей за труд, передает zakon.kz.
В нынешних сложных условиях стало ясно, насколько важную роль играет эффективное здравоохранение в жизни всех людей. С самого начала пандемии медики находятся на передовой борьбы с коронавирусом, самоотверженно спасая жизни людей.
Доступная и эффективная система здравоохранения – общенациональный приоритет. В 2020 г. финансирование медицины увеличено в 1,5 раза. С 1 января 2021 г. выросла зарплата в отрасли. Выражаю медикам благодарность за их неустанный труд по защите здоровья наших граждан, - написал Президент в Twitter.
7 апреля - Всемирный день здоровья.
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