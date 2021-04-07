Казахстанцы вспомнили предложение ученого есть человеческое мясо

Казахстанцы распространяют в Telegram новость о том, что шведский ученый Магнус Содерлунд предложил есть мясо умерших людей, передает zakon.kz.

Каннибализм вместо выращивания скота, по мнению ученого, поможет решить проблему глобального потепления.

Stopfake напомнил, что эту идею Магнус Содерлунд выдвигал в сентябре 2019 года. Он считал, что в употреблении мяса человека нет ничего неэтичного. Напротив, эти меры позволят раз и навсегда решить проблему парниковых газов, создаваемых по большей части сельскохозяйственными предприятиями.

Но это предложение в 2019 году мировая общественность решительно осудила.

Сама идея того, что мы сможем ввести каннибализм в каком-либо рациональном, системном виде, – абсурдна. Это означало бы, что вся наша культура скатывается в варварство, — говорила руководитель организации End Climate Silence Женевьева Гюнтер изданию Insider.

Научно доказано, что каннибализм может стать причиной развития крайне редкой и опасной болезни куру, которую впервые выявили у представителей племени форе в Новой Гвинее, чьей традицией было поедание человеческого мозга.

Распространение сообщений о предложении шведского ученого — манипуляция, направленная на запугивание людей. Магнус Содерлунд на самом деле высказывал такие идеи, но одобрения они не получили. Ожидать распространения и принятия каннибализма в современном мире не стоит.