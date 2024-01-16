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Грозит ли казахстанцам дефицит яиц и мяса птицы

Грозит ли казахстанцам дефицит яиц и мяса птицы Фото: Zakon.kz
Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев на брифинге в правительстве 16 января рассказал, стоит ли казахстанцам ожидать дефицита яиц и мяса птицы, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Арман Шаккалиев признал, что в стране выросли цены на яйца.

"Действительно, динамика по яйцу была, мы скрывать не будем. Порядка 2,5% мы видим рост, но, как говорили, сезон: у нас зимой всегда потребление растет. Соответственно, и цена растет. Летом у нас (цена на яйца. – Прим. ред.) падает. Серьезные у нас такие ценовые колебания – на 30-40% падение идет. Что касается обеспеченности – мы полностью себя обеспечиваем, никаких у нас проблем, связанных с перетоком нашего отечественного продукта в Российскую Федерацию, мы не видим", – заявил Арман Шаккалиев.

Меры, направленные на закупку яйца в других странах, по словам министра, приняли и в России. 

"Поэтому рисков, связанных с перетоком и дефицитом продукта на внутреннем рынке, мы не видим... Ситуация, можно сказать, с яйцом – под контролем. Мы понимаем, что у нас дефицита яйца не будет. Самое главное – цены, чтобы не было такой галопирующей динамики. А что касается мяса птицы, то у нас есть импортозависимость, но те потоки, которые приходят на наш рынок, диверсифицированы. То есть если одно направление импорта сокращается, то мы имеем возможность переключиться и с других направлений импорт заместить. Поэтому можно сказать спокойно и уверенно, что яйцо и мясо птицы у нас на полке будет", – резюмировал глава Минторговли.

16 декабря Арман Шаккалиев также ответил на вопрос о том, почему цены на продукты и в кафе в Казахстане уже сравнялись с европейскими.

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