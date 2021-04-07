Как поддержат предпринимателей в Казахстане 

На заседании государственной комиссии по восстановлению экономического роста озвучены дополнительные меры по поддержки малого и среднего бизнеса, сообщает zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz.

О дополнительных мерах поддержки субъектов малого и среднего бизнеса в пострадавших отраслях доложили министры национальной экономики Асет Иргалиев, финансов — Ерулан Жамаубаев, председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова, председатель правления НПП "Атамекен" Аблай Мырзахметов, Первый заместитель Премьер-Министра Алихан Смаилов.

В марте на основе результатов опроса предпринимателей утвержден новый пакет из 24 мер по 4 направлениям: снижение нагрузки на бизнес, расширение доступа к финансированию, рынкам спроса и качественным человеческим ресурсам.

Во исполнение поручения главы государства сформирован дополнительный пакет мер по стимулированию деловой активности, который включает введение с 1 апреля по 1 июля 2021 года отсрочки на уплату всех налогов и платежей с фонда оплаты труда (118 ОКЭД), отсрочки на выплату банковских займов и микрокредитов субъектами МСБ в пострадавших отраслях (346 ОКЭД), а также приостановление мер принудительного взыскания налоговой и таможенной задолженности. Кроме того, принято решение о переносе реализации пилотного проекта по оформлению сопроводительных накладных и электронных счетов фактуры на товары с 1 июля на 1 октября 2021 года. Период субсидирования процентных ставок по кредитам МСБ в пострадавших секторах экономики (93 ОКЭД) будет продлен до 1 июля 2021 года.

Премьер-министр поручил до 12 апреля внести в Правительство соответствующий пакет законодательных поправок по налоговому стимулированию бизнеса.