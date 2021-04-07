Врачебную амбулаторию на 100 мест открыли в Алматинской области

Ровно год назад, на отчете акима Алматинской области, жители села Еркин подняли вопрос о врачебной амбулатории, которая, по их мнению, не соответствовала современным стандартам. Тогда, Амандык Баталов пообещал, что у жителей села появится новая, большая больница. Спустя год обещание было выполнено и сегодня состоялось открытие современного медицинского учреждения на 100 посещений в смену.

В Послании народу Казахстана, глава государства Касым-Жомарт Токаев поставил задачу построить 13 новых инфекционных больниц. А также Президент отметил, что необходимо улучшить качество здравоохранения в стране. Во исполнение этого поручения, в прошлом году стартовало строительство мелицинского учреждения в селе Еркин. А сегодня вы стали свидетелями открытия новой врачебной амбулатории. В целом, в Алматинской области идет масштабная работа по строительству медицинских учреждений, - сказал аким Алматинской области Амандык Баталов.

Новая амбулатория расположилась на территории 1100 кв.метров и может принять 100 человек в смену. Благодаря этому, медицинскими услугами будет охвачено 18 тысяч жителей села Еркин. На строительство медицинского центра было выделено 378 млн. тенге. Ранее, сельчане обслуживались в старом здании амбулатории, в ней не было такого количества спектра услуг, как сейчас.

Площадь старого здания, 1954 года строительства, составляла 400 кв.метров. Из-за того, что не было многих медицинских услуг, жителям приходилось ездить в областной центр. А сейчас, у нас есть кабинет стоматолога, акушер-гинеколога, психолога, смотровой женский кабинет для скрининга, УЗИ- обследования, физио- прививочный и массажный кабинеты, кабинет развития ребенка. А также, в связи с пандемией коронавируса, был отдельно выделен фильтр, разделенный на красную и зеленую зоны. Он состоит из 5 секций и имеет отдельный вход. Кроме того, есть 4 кабинета, в которых будут прививать вакцину против COVID-19, также имеющий отдельный вход, - поделился заведующий ВА с.Еркин Аскарбек Оралбаев.

Стоит отметить, что сельская амбулатория оснащена современным оборудованием, здание подключено к отоплению, подведены водопровод и канализация. На втором этаже светлого уютного помещения имеется дневной стационар на 20 коек.

Местные жители, посетив новую амбулаторию, не скрывали свои эмоции. Новым объектом остались довольны.

В первую очередь, выражаю слова благодарности Елбасы Нурсултану Абишевичу Назарбаеву, Президенту Касым-Жомарту Токаеву. А также Амандыку Габбасовичу. Всего год прошел с того момента, как мы обратились к руководству области с просьбой, построить нам новую амбулаторию. Он не заставил нас долго ждать и выполнил свое обещание. Мы очень довольны, - выразила свою радость жительница с.Еркин Шолпан Мусанова.

Стоит отметить, что, благодаря вводу нового объекта трудоустроено 42 человека. Созданы комфортные условия работы для 9 врачей и остальных медицинских сотрудников.