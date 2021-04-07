В семи областях Казахстана ожидается туман

В семи областях Казахстана 8 апреля объявлено штормовое предупреждение, сообщает zakon.kz.

В Жамбылской области местами ожидается туман. Местами ожидается гроза. Днем местами ожидается ветер северо-восточный с переходом на северо-западный 15-20 м/с. В Таразе днем ожидается ветер северо-восточный с переходом на северо-западный порывы 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед. Ветер юго-восточный днем местами 15-20 м/с.

В Карагандинской области местами ожидается туман.

В Костанайской области местами ожидается туман. Ветер юго-западный местами 15-20 м/с.

В Акмолинской области местами ожидается туман.

В Западно-Казахстанской области местами ожидаются туман. Ветер южный, юго-восточный местами 15-20 м/с. В Уральске ночью и утром ожидаются туман.

В Актюбинской области ночью и утром местами ожидается туман. В Актобе ночью и утром ожидается туман.